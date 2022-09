So stark war die FPÖ in Osttirol bei einer Landtagswahl noch nie. Zweite Kraft im Wahlkreis und Nummer eins in Virgen. Starke Blaue sind immer ein Zeichen dafür, dass gerade irgendwo etwas falsch läuft. Gerald Hauser hat den Wahlkampf für die FPÖ in Osttirol gemacht. Der unter Herbert Kickl zum Mann fürs Grobe avancierte Deferegger nutzt seinen Facebook-Account und das Österreichische Parlament, um alternative Fakten (Beispiel Entwurmungsmittel, Beispiel "Sind die Eliten an der Pandemie Schuld?") zu verbreiten.