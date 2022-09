In der Nacht zum 26. 09. 2022 drangen bisher unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Fensters in eine Büroräumlichkeit einer KFZ-Werkstatt in Matrei in Osttirol ein. Die Unbekannten brachen einen Möbeltresor auf und stahlen aus einer Kassenlade Bargeld. Ebenfalls wurde ein KFZ-Gerät samt Laptop gestohlen. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages.