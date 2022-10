"Liebevoll Grenzen setzen"

Montag, 3. Oktober, EKiZ-Online, 20 Uhr.



Eltern-Online-Webinar mit Elternbildnerin Elisabeth Tschojer zum Thema "Liebevolle Grenzen setzten". Kinder zu selbstbewussten und selbständigen Menschen zu erziehen, ist das große Ziel vieler Eltern und auch eine Herausforderung. Wenige, jedoch ganz klare Regeln sind hilfreich.

Einstieg unter: https://dioezeseinnsbruck.my.webex.com/join/kbw

Europäisches Wanderkino

Dienstag, 4. Oktober, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.



Das Wanderkino des 21. Jahrhunderts macht wieder Halt in Debant. Diesen Monat wird der französische Spielfilm "Notre Dame - Die Liebe ist eine Baustelle" aus dem Jahr 2019 gezeigt.

Handlung:

Die quirlige Pariser Architektin Maud weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Ihr arroganter Chef quält sie in einer Tour, ihr lebesuntüchtiger Ex steigt ihr beharrlich nach und jetzt ist sie auch noch schwanger. Da ist es zugleich Segen und Fluch, dass Maud unerwartet die begehrteste Ausschreibung der Stadt gewinnt: Sie darf den historischen Vorplatz von Notre-Dame neu gestalten. Ob es ihr gelingt, zwischen Presserummel, liebestollen Männern und der exzentrischen Oberbürgermeisterin die Nerven zu behalten?

Eintritt: 4 Euro pro Person.

Heilkräuter - Die Apotheke der Natur

Dienstag, 4. Oktober, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.

Der Obst- und Gartenbauverein Lavant lädt zum Vortrag mit dem Kräuterexperten Gottfried Hochgruber. Dieser erläutert, wie der Herbst mit all seinen kraftvollen Wurzeln und Beeren genutzt werden kann, um gestärkt durch den Winter zu kommen. Weiters wird auf die Wichtigkeit eingegangen, die Schätze der Natur im täglichen Leben einzubauen und dadurch Kraft und Energie im Körper aufzubauen.

Eintritt: freiwillige Spende.

Der Experte für Kräuter Gottfried Hochgruber ist zu Gast in Lavant © KK/Gottfried Hochgruber

Pflege von Menschen mit Demenz

Mittwoch, 5. Oktober, Institut für Gesundheitsbildung in Lienz, 19 Uhr.

Die Erkrankung "Demenz" und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Lebensgestaltung der betroffenen Menschen und deren pflegenden Angehörigen sind das Thema der Vortrags mit Inge Tagger. Sie gibt einfache Tipps für die Pflege zuhause.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter: (04852) 606-290 oder info@selbsthilfe-osttirol.at

Altersarmut ist weiblich

Donnerstag, 6. Oktober, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.



Wege aus der Pensionsfalle werden im Vortrag von Eva Fleischer erörtert. Frauen sind oft unzureichend fürs Alter abgesichert, haben keine eigene Pension oder eine sehr niedrige. Die Gründe dafür sind zumeist Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Teilzeitarbeit und/oder Arbeit im Niedriglohnbereich. Die Ehe als Altersabsicherung ist angesichts der hohen Scheidungsraten längst brüchig geworden. Nach einer Darstellung der aktuellen Situation werden Hinweise für Handlungsmöglichkeiten gegeben.

Keine Anmeldung erforderlich. Beitrag: freiwillige Spende.

Kunst im Raum

Donnerstag, 6. Oktober bis Sonntag, 9. Oktober, Anraser Pfleghaus.



Die Ausstellung des international erfolgreichen Osttiroler Künstlers Jos Pirkner ist noch bis Sonntag im Anraser Pfleghaus zu besichtigen.

Öffnungszeiten:

Donnerstag von 10 bis 13 Uhr

Freitag von 18 bis 22 Uhr (mit musikalischer Unterhaltung)

Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

"Gspenstermacher"

Freitag, 7. Oktober und Sonntag, 9. Oktober, Mitterkratzerhof in Prägraten, jeweils 20 Uhr.

Die Theatergruppe Prägraten präsentiert die letzten Vorstellungen des lustig-makaberen Schwanks "Gspenstermacher" von Ralph Wallner. In drei Akten wird dargestellt, wie die beiden Totengräber Schlüti und Schaufel erfolgreich ihr Geschäft wiederbeleben.

Kartenreservierung unter 0664-923 99 52

Die Totengräber Schütti und Schaufel kurbeln das Geschäft an © KK/Veranstalter

"Nicht den Mut verlieren"

Samstag, 8. Oktober, CineX Lienz, 18.30 Uhr.

Der Dokumentarfilm von Hubert und Matthias Schönegger über das Leben der Frieda Gamper wird am Samstag in Lienz gezeigt.

Handlung:

Frieda wurde am 11. Oktober 1930 am Betlehemhof in Völs geboren. Sie heiratete 1965 und zog zu ihrem Mann auf den Unterschallerhof in Völs. Das Leben auf diesem Hof war sehr schwer, die meiste Arbeit musste von Hand, mit purer Muskelkraft, erledigt werden. Ihr Mann starb sehr früh. Sie war somit alleine mit ihren Söhnen. Franz und Sepp übernahmen schon vor dem Tod ihres kranken Vaters den Hof und schafften bald Maschinen an...