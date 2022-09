Mit der Landtagswahl 2022 am Sonntag hat sich die politische Landkarte Osttirols umgefärbt. Nun sticht einzig die Gemeinde Virgen als kleiner blauer Fleck auf schwarzem Grund heraus. Mit 36,52 Prozent (Plus 4,21) war hier die FPÖ die stimmenstärkste Gemeinde - und zwar tirolweit. In Virgen überholte die FPÖ damit auch die ÖVP, für die es 5,65 Prozentpunkte Verlust in Virgen setzte. Für Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler (parteilos) ist dieses Ergebnis wenig dramatisch: "Die ÖVP hat in Virgen viel weniger verloren als auf Landesebene und die FPÖ weit weniger dazugewonnen als in vielen anderen Gemeinden. Und das sind Fakten", betont er. Ruggenthaler nennt das Thema Wolf als einen Grund für das Ergebnis. In Virgen gebe es viele Schafbauern und Landwirte. "Die Wahlbeteiligung unter der bäuerlichen Bevölkerung war extrem stark. Die Politik hat ihre Sorgen aber nicht ernsthaft wahrgenommen", sagt Ruggenthaler. Die Botschaft an die ÖVP sei damit eindeutig.