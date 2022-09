Es war im Februar 2022. Elisabeth Blanik, Lienzer Bürgermeisterin, hat die Gemeinderatswahl für die SPÖ in Lienz fulminant gewonnen. Das Erfolgsrezept: Wer wenig sagt, kann wenig falsch machen. Es hätte auch bei der Landtagswahl funktionieren können, hat es aber nicht. Im Wahlkampf 2018 war Blanik noch omnipräsent – sie war Spitzenkandidatin und hat der Sozialdemokratie zu Höhenflügen in Osttirol verholfen. Nun ist die SPÖ gelandet – am Boden der Realität. Blanik hat nicht nur in Osttirol viele Prozente eingebüßt, sie hat auch die Vormachtstellung in der Bezirksstadt an die ÖVP verloren. Die Osttiroler hätten sich während des Wahlkampfes wohl weniger Georg Dornauer gewünscht, dafür mehr Elisabeth Blanik.