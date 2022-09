16.17 Uhr: Die Protest-Wähler von Untertilliach

Können Sie sich noch erinnern, an Wahlen in denen es die kleine Osttiroler Gemeinde Untertilliach auf die Innenpolitik-Seiten beinahe aller Österreichischer Tageszeitung geschafft hat? Es waren die 2000er-Jahre und Robert Mössler war Bürgermeister in der 220-Einwohner-Gemeinde. Mössler war damals ein Freiheitlicher – und so manche Bürger nutzten Landtags- und Nationalratswahlen, um ein (linkes) Ausrufezeichen gegen die rechte Ideologie zu setzen. So landeten die Kommunisten (KPÖ) bei der Landtagswahl 2008 in Untertilliach etwa auf Platz zwei – mit 14 Stimmen. Bei Landtagswahlen ist der duneklrote Ausreißer in Untertilliach seit der vergangenen Landtagswahl 2018 Geschichte. Die Kommunisten standen in Osttirols damals schon nicht mehr auf dem Stimmzettel. Und auch heute war die KPÖ nicht auf dem Stimmzettel des Wahlkreises Lienz. Mössler ist übrigens immer noch politisch aktiv. Zwar nicht mehr als Bürgermeister, sondern als Kandidat. Er kandidierte auf der blauen Bezirksliste auf Platz sechs.

16.12 Uhr: Wahllokale in Osttirol haben geschlossen

Wer es bis jetzt nicht geschafft hat, sich vom Sofa zu schälen, hat Pech! Die 68 Wahllokale in Osttirol haben bereits geschlossen.

