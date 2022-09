Alles begann in der Landjugend. Kai Putzhubers war im Bezirksvorstand der Osttiroler Landjugend (26), seine heutige Frau Anna (24) war Ortsleiterin in Amlach. Beim Stefaniball in Ainet sprang der Funke dann über. Kai war als Barkeeper eingeteilt. Als er kurz seinen Posten verließ, um mit Anna etwas zu trinken, war es um die beiden geschehen. Tags darauf fand das erste richtige Date statt und dann ging alles ganz schnell. „Wenn ich weiß, dass es passt, dann passt es“, sagt Kai. Und es passt noch immer.