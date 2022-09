Besonders gut mit den Frühaufstehern unter den Wählerinnen und Wählern meint es die Gemeinde Pfunds im Bezirk Landeck – dort öffnen am Sonntag die Wahllokale für die Tiroler Landtagswahl um Punkt sechs Uhr. Erst eine Stunde später warten in Osttirol die ersten Wahlbehörden Innervillgraten, Außervillgraten, Schlaiten, Oberlienz und Virgen auf die frühaufstehenden Wähler. Überhaupt erst zur „Neuner-Jause“ sperren die Untertilliacher ihr Wahllokal auf, welches drei Stunden später auch schon wieder schließt. Das sind drei Stunden für 183 Wahlberechtigte. Insgesamt kann die demokratische Stimme in 68 Wahllokalen im Bezirk abgegeben werden.