Der Nationalpark-Fotowettbewerb geht in seine finale Phase, denn am 30. September ist Upload-Schluss. Jeder, der in der heurigen Sommersaison im Nationalpark unterwegs war und tolle Aufnahmen in seinem Fotoarchiv hat oder noch bunte Herbstmomente einfängt, kann noch teilnehmen. Es winken hochpreisige Sach- und Geldpreise für 20 Gewinner. Eine mehrköpfige Jury aus je einem Vertreter der Hochschule für Fotografie und Design, des Fotoklubs Lienz sowie des Nationalparks Hohe Tauern wählt aus allen Einreichungen die Preisträger aus.

Für die beste Bildserie mit bis zu fünf Top Bildern erhält der Gewinner 2500 Euro, für das beste Einzelfoto 1000 Euro. In der Kategorie die beste Nachwuchsarbeit (Schüler und Studenten bis 21 Jahre) können sich jungen Fotografen über 500 Euro freuen. Ebenso unter den Hauptpreisen sind Sachpreise wie ein Paar Meindl Bergschuhe, ein Salewa Rucksack oder eine Swarovski Optik Outdoorjacke.

Infos zum Fotowettbewerb und für die Teilnahme unter:

www.hohetauern.at/fotowettbewerb.