Donnerstagvormittag war ein 47-jähriger Österreicher in Außervillgraten mit Waldarbeiten beschäftigt. Er schnitt dort eine Fichte mit seiner Motorsäge um. Der gefällte Baum schlug bei einem angrenzend stehenden Lärchenbaum einen Ast herunter. Dieser Ast fiel auf den Kopf- und Schulterbereich und verletzte ihn dabei. Der Waldarbeiter konnte mittels Funk einen entfernt anwesenden Waldarbeiter über den Unfall verständigten und dieser eilte dem Verunfallten sogleich zur Hilfe. Nach der Erstversorgung einer Wunde am Kopf wurde der Verletzte vom Rotkreuz-Team Sillian versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz gefahren.