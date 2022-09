Er ist 19 Jahre alt und versteigert 20 Bilder für die Osttiroler Kinderkrebshilfe. Florian Totschnig, auf Instagram bekannt unter "totschnigflo", begann 2020 das Fotografieren und machte sich bereits ein Jahr später selbstständig. Mit Landschafts-, Sport- und Autofotos versorgt er seine tausenden Follower. Nun setzt sich der junge Oberlienzer für die gute Sache ein. Totschnig weiß, was Krebs anrichten kann, ein familiärer Schicksalsschlag Anfang des Jahres war der letzte Auslöser. "Mir wurde bewusst, wie kurz das Leben sein kann und deswegen möchte ich Kindern, denen womöglich nur noch eine begrenzte Zeit beschienen ist, helfen, jene Zeit schöner zu machen."

© KK/totschnigflo

Versteigerung am 22. September

Nach einem halben Jahr Organisation und der Finanzierung von Osttiroler Sponsoren wurden 20 seiner besten Fotos in hoher Qualität auf Leinwände gedruckt und im Schauraum des Autohaus Pontiller in Lienz ausgestellt. Am 22. September um 18 Uhr werden die Kunstwerke unter dem Motto "Gemeinsam können wir großes bewirken" in der Dolomitenbank in Lienz versteigert. Die Erlöse kommen zur Gänze der Kinderkrebshilfe Osttirol zugute. Unter allen Mitbietenden wird zudem ein Fotoshooting von Florian Totschnig im Wert von 500 Euro verlost.