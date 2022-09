Bei "Tirol radelt" holten die Schüler der Mittelschule Sillian den landesweiten Sieg. Der Preis war etwas ganz Besonderes - ein "Pumptrack"-Event. Dabei handelt es sich um eine speziell errichtete Mountainbikestrecke. Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, durch Hochdrücken (englisch pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen.

Das Event wurde von der Fahrschule „Easy Drivers“ in der ersten Schulwoche durchgeführt und am Vorplatz der Mittelschule für einen Tag aufgebaut. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit geliehenen oder eigenen Bikes auf dem Parcours austoben und ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Direktor Andreas Strasser und Sportlehrerin Simone Weitlaner bedanken sich bei Reinhard Bergmann von Sport Sunny in Heinfels. Er hat in den vergangenen Jahren nicht nur die Fahrräder und Helme kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern unterstützt die Mittelschule Sillian das ganze Jahr über in Sachen Sport.