Die Mittelschule Egger-Lienz engagiert sich seit Jahren für soziale Aktionen. Da das heurige Schuljahr unter dem Motto "Gesunde Schule – Bewegung hilft" steht, möchte die Schule nun als unmittelbare Nachbarn der Klosterkirche diese bei der Neugestaltung des Klostervorhofes, im Rahmen eines "Spendenwalks", finanziell unterstützen.

Um 9 Uhr findet beim Schmetterlingsbrunnen eine kurze musikalisch umrahmte Eröffnungsfeier statt und anschließend werden die ersten Walker in die Runde geschickt. Eingeladen dazu sind Eltern, Geschwister, Passanten, Sportler und Interessierte, um die Läufer zu unterstützen, sich selbst zu bewegen und am Walking Egger-Lienz teilzunehmen. Teilnahmebedingungen: Mindestens eine Runde am Iselkai gehen, walken oder laufen und einen selbstgewählten Euro-Betrag als kleinen Beitrag für die Neugestaltung spenden. Jeden Teilnehmer erwartet ein kleines Präsent.