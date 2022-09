Richtig essen von Anfang an

Montag, 26. September, Eltern Kind Zentrum Lienz, 15 bis 17.30 Uhr.



Im kostenlosen Ernährungsworkshop wird die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit thematisiert. Eine Diätologin von avomed erläutert welche Auswirkungen die Ernährung auf das Kind hat, wie man Lebensmittelinfektionen vorbeugen kann oder auf was man bei der Lebensmittelauswahl achten sollte.

Anmeldung per Mail an: revan@avomed.at

Ernährung in der Schwangerschaft ist Thema beim Workshop im EKiZ © KK/Veranstalter

Computeria

Montag, 26.September, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria (gefördert vom Land Tirol) ist ein Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Alles zur Altersteilzeit

Dienstag, 27. September, Arbeiterkammer Lienz, 19 Uhr.

Kostenlose AK-Infoabend zum Thema Altersteilzeit. Details zu Laufzeit, Blockmodellen, Zugangsalter, Teilpension und vieles mehr erfahren Interessierte von Kurt Steiner (AK Tirol).

Anmeldung erforderlich unter 0800-22 55 22-3535 oder lienz@ak-tirol.com

Walking Egger-Lienz

Dienstag, 27. September, Schmetterlingsbrunnen/Iselkai, 9 bis 13 Uhr.

Ein "Spendenwalk" zugunsten der Neugestaltung des Klostervorhofes wird von Mittelschule Egger-Lienz organisiert.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 9 Uhr beim Schmetterlingsbrunnen. Im Anschluss werden die "Walker" in die Runden geschickt.

Teilnahmebedingungen: Mindestens eine Runde am Isekai gehen, walken, laufen und einen selbst gewählten Euro Betrag als kleinen Beitrag spenden. Jedem Teilnehmer erwartet ein kleines Präsent.

"Willsch mit mir Dawischele spielen"

Donnerstag, 29. September, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.



Ein Streifzug durch die Dialektlandschaft Osttirols wird am Donnerstag im Bildungshaus gemacht. Josef Mitterer spricht in seinem Vortrag über die Eigenheiten und die Entwicklung der Osttiroler Dialekte, wobei besonderes Augenmerk auf die sprachlichen Hintergründe gelegt wird.

Keine Anmeldung erforderlich. Freiwillige Spenden erbeten.

Erntedankfest am Stadtmarkt

Freitag, 30. September, 13 bis 18 Uhr und Samstag, 1. Oktober, 8.30 bis 12.30 Uhr.



Der üppigen Vielfalt an frischen Spezialitäten aus der Region wird mit einem Erntedankfest am Stadtmarkt gefeiert. Am Freitag gibt es musikalische Unterhaltung mit den "Rötspitzlern".

Altstadtsingen

Samstag, 1. Oktober, Innenstadt, ab 9.30 Uhr.

Acht Chöre treffen sich am Samstag zum Kranzlsingen in der Altstadt. Nach einem gemeinsamen Auftakt um 9.30 Uhr am Johannesplatz wandern der MGV Oberdrauburg, der Singkreis Hochpustertal, der Belcanto Chor, der Lienzer Sängerbund 1860, Assling Vocal, der Frauenchor Matrei, der Singkreis Leisach sowie der Osttiroler Lehrerchor durch die herbstlich geschmückte Innenstadt.

Kranzlsingen in der Lienzer Innenstadt © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Manga Workshop

Samstag, 1. Oktober, Tyrolia Buch Lienz, 10.30 bis 13 Uhr.



In diesem Workshop mit der professionellen Mangazeichnerin Melanie Schober wird gezeigt, wie Figuren im Mangastil gezeichnet werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gesicht, auf Gesichtsausdrücken und Frisuren. Eigene Mal- und Zeichenstifte mitnehmen - Papier wird zur Verfügung gestellt.

Für Jugendliche ab 12 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl unter: lienz@tyrolia.at

Manga-Workshop mit Melanie Schober © (c) imago/Christian Grube (Christian Grube)

Spiele Nachmittag

Sonntag, 2. Oktober, Spielehotel Tschitscher/Nikolsdorf, 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

"Lienz entdecken"

Sonntag, 2. Oktober, Kreuzung Meraner Straße/Falkensteinerweg in Lienz, 11 Uhr.



Das Museum Schloss Bruck lädt zu einer Matinee außerhalb der Burgmauern. Bliem-Scolari und Museumsleiter Stefan Weis erkunden gemeinsam mit interessierten Besuchern die Kunst im öffentlichen Raum. "Lienz entdecken" führt im ersten Stadtspaziergang in die Wohnsiedlungen des Südens, bei welchen Kunstwerke von Oswald Kollreider, aber auch Franz Walchegger, Gottfried Fuetsch und vielen anderen als "Kunst am Bau" faszinieren.

Voranmeldung unter: museum@stadt-lienz