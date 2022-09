Von einem gleichermaßen gefährlichen und kuriosen Vorfall berichtet die Polizei Lienz: Am Sonntag gegen 15.30 Uhr machte ein 21-jähriger Einheimischer in seiner Wohnung in Lienz mit einer vermeintlich ungeladenen Pistole Trockenübungen. Dabei dürfte er vergessen haben, dass er kurz zuvor, das volle Magazin angesteckt hatte. Er hat die Pistole durchgeladen und in der Folge den Abzug betätigt, wodurch sich ein Schuss löste, der die Wand durchschlug und in der Nachbarwohnung einen 21-jährigen Mann am linken Unterarm traf.

Das Opfer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden.

Waffenverbot

Gegen den Waffenbesitzer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, mehrere Waffen und seine waffenrechtliche Urkunde sichergestellt. Er wird an die Staatsanwaltschaft und die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.