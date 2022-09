Die Berge in Kärnten sind schon angezuckert

Gerade war es noch 30 Grad heiß und jetzt stellt sich Frau Holle ein: Wie vorhergesagt schneite es über Nacht erstmals in höheren Lagen. In den Tälern bringt ein Adriatief weiterhin Regen, am Sonntag zeigt sich auch die Sonne.