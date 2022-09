Altstadtsingen

Acht Chöre treffen sich am 1. Oktober zum „Kranzlsingen“ in der Altstadt. Nach einem gemeinsamen Auftakt um 9.30 Uhr am Johannesplatz wandern der MGV Oberdrauburg, der Singkreis Hochpustertal, der Belcanto Chor, der Lienzer Sängerbund 1860, Assling Vocal, der Frauenchor Matrei, der Singkreis Leisach sowie der Osttiroler Lehrerchor durch die herbstlich geschmückte Innenstadt. Die musikalischen Leckerbissen lassen sich an folgenden „Kranzlsinger-Ständen“ genießen: