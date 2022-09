Bei den TyrolSkills, den Lehrlingswettbewerben der Wirtschaftskammer, messen sich jährlich die besten Lehrlinge in ihren jeweiligen Ausbildungsbereichen. In der Auswertung für das dritte Lehr-jahr gingen gleich alle Stockerlplätze in der Kategorie Metalltechnik/Maschinenbautechnik an Liebherr. Fabian Hatz, von den Liebherr-Hausgeräten Lienz, konnte mit seiner Leistung den Landessieg erzielen. Mit nur einem Punkt Unterschied erkämpften gleich drei Lehrlinge den zweiten Platz: Ambrosius Fasching und Michelle Waldner von den Liebherr-Hausgeräten Lienz sowie Maximilian Pal vom Liebherr-Werk Telfs machten das Treppchen komplett.