Die Kombination "Frauen und Sport" war lange Zeit unvorstellbar. Auch wenn die Emanzipation der Frau im Sport vorangeschritten ist, so sorgt dieses Thema immer wieder für Diskussionsstoff. Nach wie vor verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen, werden in vielen Sportarten oft belächelt oder dürfen gar nicht erst an Bewerben teilnehmen.