Von Weltenseglern über Geheimagenten und der großen Show bis hin zu spanischer Feierfreudigkeit. Es ist wieder die Zeit der Maturabälle in Osttirol. Nachdem ein Großteil der Bälle in den vergangenen zwei Jahren gestrichen werden musste und die Schüler um ihre Abschlussbälle fielen, geht es heuer wieder in gewohnter Weise ohne Einschränkungen über die Bühne - und das bereits ab heute Abend.