Eines stellt Anja Kofler gleich schmunzelnd fest: "Ich kann nicht mikroskopieren." Auch wenn die Leiterin der Lienzer Stadtbibliothek keine Wissenschaftlerin ist, hat sie ein großes Interesse an den MINT-Fächern, sprich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bei einer Erasmus Plus-Reise nach Köln lernte sie dort ein Konzept kennen, das sie nach Osttirol holte: das MINT-Festival. Es gehe dabei nicht darum, ein kurzes Studium anzubieten, sondern den Spaß an der Wissensaneignung weiterzugeben, es werde quasi ein "Olala der Wissenschaft", so Kofler. Nach einem Jahr Organisation hat sie ein breitgefächertes Angebot auf die Beine gestellt, welches zwischen 24. und 28. Oktober auf den gesamten Bezirk verteilt über die Bühne gehen wird.