Am ersten Septemberwochenende trafen sich nach zweijähriger Pause wieder Volksmusikanten aus Osttirol und darüber hinaus zum Osttiroler Sing- und Musizierwochenende. In der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz waren sowohl Sänger als auch Blas-, Saiteninstrumente und die Steirische Harmonika zu hören. Im Gegensatz zum typischen Musikschulunterricht lag der Fokus auf dem gemeinschaftlichen Zusammenspiel in den verschiedensten Besetzungen. Das Rahmenprogramm umfasste Workshops zu Weisenblasen, Volkstanzen, Schwegeln, musikalischen Spielen und dem Singen von alten Liedern der legendären Kuenz Buam. Nach der traditionellen Völkerballrunde für die jungen Teilnehmer wurde dann bis in die frühen Morgenstunden musiziert. Den Abschluss des Wochenendes bildete die Gestaltung eines Gottesdienstes sowie ein gemütlicher Hoagascht, bei dem sich die Musikantinnen und Musikanten einem großen Publikum präsentierten.