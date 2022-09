Das diesjährige Stadtmarktturnier auf der Dolomitengolfanlage wurde am Sonntag, den 11.9.2022 ausgetragen. 36 Golferinnen und Golfer traten zur Stableford-Runde über 18-Loch an und genossen die perfekten Platzverhältnisse. Stadtmarktwirt Berno Mühlburger begrüßte die Teilnehmer am Start mit kleinen Schmankerln. Nach der Runde wurden die Sieger geehrt und Berno Mühlburger gratulierte und überreichte Preise mit einheimischen Spezialitäten vom Stadtmarkt.