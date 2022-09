In Anbetracht der nahenden Wahlen in Tirol haben Vertreter der Wirtschaftskammer (WK) ihre Forderungen an die künftigen Politvertreter der Landesregierung ausgearbeitet. Unter dem Namen "Weichenstellung für die Zukunft Tirols" wurden auch Kernthemen für Osttirol formuliert. In einem Pressegespräch wurden diese von WKO-Obfrau Michaela Hysek-Unterweger und Bezirksstellenleiter Reinhard Lobenwein präsentiert. "Die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums ist von Rahmenbedingungen geprägt, die die Politik vorgibt", sagt Hysek-Unterweger.