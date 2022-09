Sei es ein Erweiterungsbau im Bezirkskrankenhaus Lienz, der Zubau der Krankenpflegeschule im Bezirkskrankenhaus Reutte oder die Sanierung und Adaptierung des Mammographiebereichs im Bezirkskrankenhaus Schwaz – zum Erhalt und zur Verbesserung der wohnortnahen und flächendeckenden medizinischen Versorgung investieren Tirols Bezirkskrankenhäuser sowie das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams regelmäßig in wichtige Infrastrukturvorhaben. Als Erhalter werden diese Kosten von den Gemeindeverbänden beziehungsweise den Gemeinden getragen. Um die Gemeindeverbände und Gemeinden bei dieser finanziellen Aufgabe zu unterstützen, fördert das Land Tirol die Infrastrukturinvestitionen mit insgesamt 4,7 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF). Für das Krankenhaus Lienz fließen 1,6 Millionen Euro.