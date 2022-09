Der tödliche Schuss gegen den Wilderer Pius Walder aus Innervillgraten ist vor 40 Jahren - am 8. September 1982 - in der Höllleitn gefallen. Für seinen Bruder Hermann Walder war der Schuss in den Hinterkopf seines Bruders kaltblütiger Mord. Und seit 40 Jahren gibt es in der Causa keine Ruhe. Hermann Walder hält die Diskussion um den Tod seines Bruders am Leben. Er fordert immer noch Gerechtigkeit und Sühne. Und er hat jetzt auch Schützenhilfe. Walter Widemair, Autor der 2017 erschienenen Bücher über das Schicksal der Familie, vertieft sich schon seit Jahren in die Causa.