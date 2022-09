Von 16. bis 22. September feiert Tirol die Europäische Mobilitätswoche. Über 100 Gemeinden, Betriebe und Schulen beteiligen sich mit vielfältigen Initiativen, um ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität zu setzten. Ein Thema, das angesichts der Klimakrise so wichtig ist wie nie zuvor. Koordiniert werden die Aktivitäten der Europäischen Mobilitätswoche von Klimabündnis und Land Tirol.

Auch Osttiroler Gemeinden haben sich anlässlich der Mobilitätswoche einiges einfallen lassen. Eine Radwerkstätte, ein Fahrradflohmarkt und E-Bikes zum Testen: Der Auftakt in Sillian am 16. September steht ganz im Zeichen des Fahrrads. In Lienz hat man am 16. September von 9 bis 16 Uhr am Johannesplatz die Möglichkeit, eine Runde mit dem "(FRE)E- Taxi" mitzufahren oder auch selbst zu fahren und erste Erfahrungen mit E-Autos zu sammeln. Besonders viel los ist am 21. September: Dölsach feiert einen autofreien Tag mit Radfahrschule und Schulwegrätsel, in Strassen wird ein neuer Spielplatz eröffnet und die Straße bemalt. Virgen veranstaltet einen Infotag mit Schwerpunkt E-Mobilität und ein Klimakino. Auch das "(FRE)E-Taxi" ist mit dabei.

In Lienz findet zeitgleich zur Mobilitätswoche die Woche der Nachhaltigkeit statt – zahlreiche Veranstaltungen sind den Themen Klimaschutz und bewusstem Konsum gewidmet.