Es war ein wildes Gezerre – um den Obmannposten für das Krankenhaus Lienz. Mit knapper Mehrheit und viel politischer Einflussnahme im Hintergrund ging Bernhard Zanon gegen Andreas Köll als Sieger hervor. Jetzt muss Zanon in den sauren Apfel beißen. Seit seiner Wahl hat sich die Geopolitik massiv verändert, was bis Osttirol stark spürbar ist. Es brodelt und überall fehlt Geld. Im Falle Krankenhaus muss Zanon letztlich umsetzen, was die Politik 2023 entscheidet. Und die Entscheidung hängt völlig in der Luft.