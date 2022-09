Im Oktober starten die "Rainbows" wieder mit neuen Gruppen in Lienz und ganz Tirol. Sie unterstützen Kinder altersgerecht nach Trennung und Scheidung der Eltern. Ein Großteil der Kinder nimmt an der Rainbows-Gruppe einige Monate bis ein Jahr nach so einer Trennung teil. Aber auch wenn einige Jahre verstrichen sind und sich das Umfeld, etwa durch eine Patchworkfamilie, wieder ändert, kann der Besuch hilfreich sein.

Eine Figur namens Trösterchen, der man alles anvertrauen darf, Steine, die sich im Lauf der Treffen in Kraft-Steine verwandeln: Damit Kinder den Schmerz, die Angst und auch die Wut verarbeiten können, hat Rainbows altersgerechte Methoden entwickelt, um die kindliche Gefühlswelt nach dem einschneidenden Erlebnis langsam wieder ins Lot zu bringen.

Wöchentlicher Austausch

Die Kinder treffen sich wöchentlich mit Gleichaltrigen, deren Eltern sich auch getrennt haben. Malend, spielend, unter Zuhilfenahme von Symbolen und im Austausch bearbeiten sie die veränderte Familiensituation. Am Ende der regelmäßigen Treffen eröffnet sich den Kindern eine neue Perspektive: "Der Blick richtet sich von dem, was war und was zerbrochen ist, nach vorne, zu dem, wie das Zusammenleben der Kinder mit ihren getrennten Eltern in Zukunft aussehen wird", sagt Barbara Baumgartner, Leiterin von Rainbows-Tirol.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Für Jugendliche (13 bis 17 Jahre) werden spezielle "Youth-Gruppen" angeboten. Begleitungen nach Tod oder bei schwerer Erkrankung eines nahestehenden Menschen und bei psychischer Erkrankung eines Elternteils werden ebenso laufend angeboten.

Elternberatungen, auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlicher Scheidung, finden an vielen Standorten und auch virtuell statt.