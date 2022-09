Otfried Pawlin ist seit 47 Jahren Ortschronist in Virgen und hat dort die Chronikarbeit aufgebaut. Seine umfassende archivarische Arbeit bietet eine wichtige Grundlage zur Überlieferung der örtlichen Geschichte. Sein Engagement wird insbesondere durch den Umfang der von ihm geführten und 65 Ordner umfassenden Zeitchronik sowie der 8000 Bilder umfassenden Bildchronik sichtbar. Bezirkshauptfrau Olga Reisner sprach im Rahmen der Verleihung ihre Gratulation aus: "Herr Pawlin leistet mit seiner archivarischen Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Osttiroler Kultur, damit diese auch für unsere Nachfahren bestehen bleibt."

Der gebürtige Osttiroler Louis Holzer ist ebenfalls maßgeblich am Erhalt der Kultur in Osttirol beteiligt. Seine Werke umfassen einen Bildband von den schönsten Bauernhäusern Osttirols, einen Führer für Kirchen und Kapellen in Osttirol sowie auch ein Buch über die Osttiroler Kost.

Der mittlerweile im Rollstuhl sitzendene und erblindete Louis Holzer wurde von Bezirkshauptfrau Olga Reisner in Graz besucht, wo sie ihm die Verdienstmedaille des Landes überreichte © Land Tirol

Musische Ader

Außerdem zeichnet er sich durch sein breites musikalisches Wirken mit Liedtexten und der Vertonung lokaler Volksmusik aus. Reisner gratulierte ihm herzlich: "Louis Holzer leistet seit mehreren Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Veranschaulichung und Sammlung unserer Osttiroler Kultur und macht diese in seinen Werken auch über die Grenzen Osttirols hinaus sichtbar."

Landeshauptmann Günther Platter spricht den Geehrten seinen Dank aus: "Mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol holen wir Menschen, die über lange Zeit großartige Arbeit für unsere Gesellschaft leisten, vor den Vorhang. Ich möchte mich bei den Ausgezeichneten dafür bedanken, dass sie sich für unsere einzigartige Tiroler Kultur so leidenschaftlich engagieren und einen wichtigen Beitrag dafür leisten, um unsere Werte auch für zukünftige Generationen zu erhalten."