"Eigentlich ist das eine Frechheit." So reagierte der sonst eher reservierte Lienzer ÖVP-Vizebürgermeister Alexander Kröll auf einen Akt, den Gemeinderat Franz Theurl (Team Lienz) in der Ratssitzung am Mittwoch setzte. Es ging um eine Flächenwidmung und einen Bebauungsplan. Beides sollte zur Auflage beschlossen werden. Bei der Fläche handelt es sich um Grundstücke an der Pustertaler Straße gegenüber der Haspingerkaserne, die einheitlich für Wohnbau gewidmet werden sollten. Grundstücksbesitzer und Projektentwickler ist Paul Meraner, Gemeinderat der MFG in Lienz.