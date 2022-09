50-Jähriger bei Arbeiten im Wald von Baumstamm überrollt

In Unterpeischlach in Osttirol war ein Mann mit Arbeiten auf einem steilen Waldstück beschäftigt, als ihn plötzlich ein Baumstamm überrollte. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.