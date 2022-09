Als es im vergangenen Winter darum ging, hunderte Osttiroler nach Lienz zu locken, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, war ein Mann ganz vorne mit dabei: Paul Meraner. Er engagierte sich schließlich für die Impfkritiker-Partei MFG. Meraner zog auch in den Lienzer Gemeinderat ein. Weil er italienischer Staatsbürger ist, darf er zu der Landtagswahl nicht antreten. Fritz Pacher führt die Kleinpartei in die Tiroler Landtagswahl.

Als Zugpferd im Wahlkampf tritt nun Michael Brunner auf. Der MFG-Parteiobmann will Bundespräsident werden, auch wenn er keine realistischen Chancen hat. Dennoch dürfte der Auftritt des Rechtsanwaltes am 15. September um 19 Uhr im Lienzer Kolpingsaal wohl den ein oder anderen Osttiroler Impfgegner anziehen. Dass die Partei in Osttirol Potenzial hat, haben die Corona-Demos gezeigt.