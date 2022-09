Wohin soll sich der Planungsverband 36 Lienzer Talboden in den kommenden Jahren entwickeln? Um diese Frage zu beantworten, begaben sich die Protagonisten auf Klausur und verknüpften diese mit einem zweitägigen Ausflug. Schließlich sitzen seit der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2022 auch neue Köpfe im Gremium.

Am vergangenen Freitag ging es zunächst nach Kufstein, wo sich Verbandsobmann Markus Stotter, zugleich Bürgermeister von Oberlienz, ein Lob von Mario Döller, Rektor der FH Kufstein Tirol abholte: "Die Gemeinden des Zukunftsraum Lienzer Talboden zählen zu den ersten Anwendern digitaler Datenräume in Österreich, die FH Kufstein Tirol begleitet die Gemeinden bei dieser Digitalisierungsoffensive und unterstützt sie bei ihren Umsetzungen. Die Erfahrungen eines digitalen Datenraums Lienz, lassen sich gut auf Landes- und Bundesebene sowie die EUREGIO Tirol übertragen." Am Samstag ging es dann weiter nach Rosenheim, zu Oberbürgermeister Andreas März. Ausgetauscht hat man sich zudem mit Vertretern der EUREGIO Inntal.

Netzausbau, Digitalisierung und Energiesparen

Was nehmen die 15 Gemeinden Ainet, Amlach, Assling, Dölsach, Gaimberg, Iselsberg-Stronach, Lavant, Leisach, Lienz, Nikolsdorf, Nussdorf-Debant, Oberlienz, Schlaiten, Thurn, Tristach von der Klausur mit? Neben der Fortsetzung des Breitband-Projektes "RegioNet" und der geplanten Netzverdichtung, werden die nächsten Schritte in Richtung "Digitaler Datenraum" zu einer smarten Region sowie die Stärkung der Impulskraft als Wirtschafts- und Lebensraum gesetzt. Außerdem will man die kommunalen Abläufe im Gebiet des Planungsverbandes forcieren.

"In der Herbstklausurtagung haben wir unsere Ressourcen auf die Umsetzung eines digitalen Datenraumes Lienzer Talboden konzentriert. Wir wollen in Hinblick auf die Bedarfe der Energiewende neue Wege der Digitalisierung, des sparsamen Umgangs mit Energie und der Anwendung alternativer Energieformen vorantreiben", berichtet Obmann Markus Stotter.