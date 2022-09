Schon lange nicht mehr herzhaft gelacht? Dann wird es Zeit! Der Kabarettist und Comedian Gernot Kulis hat in den vergangenen Monaten das Land mit seinem "Bundesministerium für Irreres" unterhalten. Als Karl Schmähhammer, Rudi Warnschober oder Heinz Spassmann hat er die pandemischen Umstände erklärt und mit seinen Pressekonferenzen Millionen-Klicks auf Social Media erhalten.

Jetzt geht es für ihn wieder auf die Bühnen des Landes: Der Stand-up-Comedian präsentiert in seinem neuen Programm "Best of 20 Jahre Ö3-Callboy" mit dem Titel "Hold The Line" seine besten Anrufe, Insiderstorys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie gehörtes. Es wird die erste Liveshow, bei der Sie das Handy nicht abschalten müssen.

Auf Einladung von Ummi Gummi steht er am 20. Oktober um 20 Uhr im Lienzer Stadtsaal auf der Bühne. Tickets sind in der Hypo Bank Lienz ab Freitag, 9. September oder auf der Homepage www.olala.at erhältlich. Auf einen lustigen Abend mit einer hohen Pointendichte darf man gespannt sein.