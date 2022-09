In einer Woche beginnt wieder die alljährliche europäische Mobilitätswoche. Im Rahmen dieser veranstaltet die Klima-Energie-Modellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern veranstaltet gemeinsam mit dem Regionsmanagement Osttirol (RMO), der Gemeinde Virgen und dem Verein "Virgen Gemeinsam Aktiv" einen großen Infotag. Am Mittwoch, 21. September, dreht sich am Virgener Dorfplatz von 11 bis 17 Uhr alles um die E-Mobilität. Auch ein Klimakino wird aufgebaut.

Um die Bevölkerung aktiv zum Mitmachen zu begeistern, findet zwischen 14 und 17 Uhr zusätzlich ein Pop-Up-Workshop statt, der von KEM-Manager Thomas Steiner geleitet wird. Interessierte können ohne Anmeldung ihre Anliegen und Interessen zu aktuellen Klimaschutzthemen in den KEM-Gemeinden einbringen. Für die Teilnahme gibt es einen Essensgutschein, der an diesem Abend eingelöst werden kann.

Filmvorführung und E-Mobilität zum Ausprobieren

Ein zweites Klimakino zur Klimawandelanpassung wird mit der Filmvorführung von "The Great Green Wall" (19 Uhr) im Kultursaal geboten. Untertags können unter anderem E-Autos und E-Bikes ausprobiert werden. RMO-Mobilitätsexperte Manfred Mair wird mit dem Osttirol Fre(e)-Taxi als "fahrbares Infostandl" zum Thema E-Mobilität und Carsharing Auskunft geben und für Fragen bereitstehen.

Zum gemütlichem Einklang im Foyer (ab 17.30 Uhr), beziehungsweise Ausklang (ab 20:45 Uhr) sorgt Familie Holzer und ihr Team vom Strumerhof in Matrei mit nachhaltigen, regionalen Köstlichkeiten und Getränken für die Bewirtung.