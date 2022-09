Noch scharren sie nicht in den Startlöchern, die 384 Dolomitenmänner der insgesamt 96 Teams. Aber die Vorbereitungen und Trainings für den 35. Dolomitenmann sind voll im Gange. Der Traum von Werner Grissmann, der den Bewerb "im größten Stadion der Welt" ins Leben gerufen hat, geht in die Verlängerung. Am Samstag, 10. September, um 10 Uhr schickt Werner Grissmann die Sportler mit einem Gewehrschuss ins Gelände - unter dem Motto: "Wenn Leiden Spaß macht".