Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Nationalpark Hohe Tauern in Tirol bietet der Nationalpark eine kostenlose Rangertour in die Lasörlinggruppe an. Treffpunkt am Samstag, 17. September, ist um 8 Uhr beim Gemeindeamt in St. Jakob in Defereggen.

Die anspruchsvolle Wanderung führt in das geschichtsträchtige Trojeralmtal mit seinem historischen Bergbau und weiter in die Lasörlinggruppe bis zur Reichenberger Hütte – die begleitenden Ranger geben dabei einen Einblick in den Natur- und Kulturraum des Tales.

Eine Anmeldung ist unter 04875 516110 oder nationalparkservice.tirol@hohetauern.at erforderlich.