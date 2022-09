Sie ist nicht nur Zweitplatzierte auf der Landesliste: Elisabeth Blanik geht in Osttirol für die SPÖ als Spitzenkandidatin in die Landtagswahlen. Am Montag präsentierte sie ihre Mitstreiter in Osttirol. Zweiter auf der Bezirksliste ist Christopher Handl, Geschäftsführer der SPÖ, Platz drei gehört Evelyn Müller, Angestellte und Studentin. An vierter Stelle ist Martin Strasser, Gewerkschafter und Portier im Wohn- und Pflegeheim Matrei, gereiht. Für die Pensionisten findet sich Beatrix Erler auf Platz fünf und der Produktionsmitarbeiter Michael Faitelli kandidiert auf Platz sechs.