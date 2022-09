Am Samstag, 3. September, kam es gegen 12.30 Uhr in Kals am Großglockner zu einem Alpinunfall. Eine Österreicherin stieg über den oberen Mürztalersteig, unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte ab. Die 31-Jährige stolperte in einem nicht durch ein Stahlseil gesicherten Bereich und stürzte etwa 20 Meter über steiles felsiges Gelände ab.

Von ihren Begleitern wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Nach der Erstversorgung wurde die Bergsteigerin von der Besatzung des Notarzthubschraubers mit schweren Schulter- und Kopfverletzungen in das Krankenhaus Zell am See geflogen.