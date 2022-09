21-Jähriger attackiert zwei Männer mit abgebrochener Bierflasche

In der Nacht von Freitag auf Samstag griff in Lienz in Osttirol ein 21-jähriger Afghane einen 21 und einen 24-Jährigen mit einer abgebrochenen Fasche an. Beide wurden schwer verletzt. Der Angreifer konnte am Sonntag ausgeforscht werden.