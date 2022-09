Am Freitagnachmittag kam es in Matrei in Osttirol zu einem schweren Unfall: Ein 76-jähriger Österreicher wollte ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Nach dem Überholvorgang geriet der Pkw des 76-Jährigen plötzlich ins Schleudern. Dadurch kam dieser von der Fahrbahn ab und schlitterte rund 100 Meter die Straßenböschung entlang. Dabei stieß das Auto auf einer Länge von 20 bis 30 Metern auch einen Weidezaun aus Holz nieder. Danach kam das Fahrzeug erst zum Stillstand.

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.