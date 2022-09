Die Wolfsdebatte in Osttirol geht in die nächste Runde. Nachdem in der Vorwoche die Abschussbescheide für das Wolfspärchen in Lavant vom Landesverwaltungsgericht zurückgewiesen wurde, tagte das Fachkuratorium "Wolf-Bär-Luchs" und beurteilte die Lage erneut. Das Ergebnis: Die Abschussempfehlungen werden ausgeweitet. Vier weitere Problemwölfe sollen entnommen werden, darunter zwei Jungtiere.