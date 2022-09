Ein Besuch im Wildpark erfreut die Besucher immer wieder aufs Neue. Beim Rundgang kann man viele heimische Tierarten in ihren natürlich angelegten Lebensräumen beobachten. Manche der tierischen Bewohner, welche teilweise zu einer vom Aussterben bedrohten Art gehören, können von den Besuchern mit artgerechtem Futter verwöhnt werden. Das passende Futter gibt es direkt bei der jeweiligen Tierart und im Herbst auch wieder bei Kassa zu kaufen. „Leider kommt es dabei aber immer wieder zu unangenehmen Zwischenfällen“, sagt Carmen Lukasser, Inhaberin des Wildparks Assling.

„Manche der Besucher sind einfach unbelehrbar und nehmen trotz Beschilderung und persönlicher Aufklärung der Tierpfleger immer wieder teils ungeeignetes Futter mit. Auch wenn es lieb gemeint ist, sollte man es unterlassen. Durch den Verkauf kann nämlich die Quantität, aber auch die Qualität des Futters bestimmt werden,“ so Lukasser weiter. Zusätzlich unterstützt man mit dem Erwerb des Futters die täglichen Kosten in der Tierhaltung. Alleine die Futterkosten sind in den vergangenen Monaten fast auf das Doppelte angestiegen.