Am 31. August in der Zeit von 11.30 bis 12.50 Uhr stahl eine bislang unbekannte Täterschaft ein auf einem Rucksack abgelegtes Fernglas der Marke Swarovski CL, Companion 10 x 30. Durch die Tat entstand dem Eigentümer ein Schaden im niederen vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei unter der Telefonnummer 059133/7234 oder an jede andere Polizeidienststelle wird ersucht.