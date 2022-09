"Wenn Leiden Spaß macht", heißt es zum 35. Mal in Lienz in Osttirol: Die Bewerbe Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Wildwasserkajak machen den Dolomitenmann zum "härtesten Teambewerb der Welt". Wenn die rund 100 Teams an ihre Grenzen gehen, ist auch Hitradio Ö3 wieder mit dabei: mit zwei Ö3-Partys auf der großen Open-Air-Bühne am Hauptplatz in Lienz. Am Freitag, dem 9. September, wird ab 19 Uhr auf dem Lienzer Hauptplatz gefeiert. Mit dabei sind Maya, danach sorgt das Deep-House-&-Indie-Pop-Duo Möwe für Stimmung. Am 10. September geht es direkt nach der Siegerehrung mit der großen Ö3-Party weiter: beim Livekonzert von Thorsteinn Einarsson, der isländisch/österreichische Sänger mit der markanten Stimme. An beiden Abenden ist Ö3-DJ David Gstraunthaler dabei und sorgt für Stimmung, Spaß und beste Partymusik.