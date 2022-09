Maya? Wer ist Maya? Kennt man die? Jein. Maya heißt eine neue Band aus Osttirol, die eigentlich nicht ganz so neu ist. Die Musiker von Maya kennt man in der heimischen Musikszene, sie gehören jener Generation an, die derzeit in Österreichs Uni-Städten ihre Abschlüsse macht – oder in Osttirol Haus baut. Maya sind Alexander Schneider aus Assling (Gesang und Bass), Florian Eder aus Dölsach (Gitarre und Gesang), Johannes Steinringer (Gesang und Piano) aus Heinfels und Lukas Bachlechner (Schlagzeug) aus Gaimberg. Unter dem Namen "Broseidon" sind sie vor der der Corona-Krise als Coverband durch den Bezirk getingelt. Ist Broseidon gestorben? "Nein, wir haben die Band nicht zu Grabe getragen – als Coverband lebt sie weiter", sagt Eder. Dennoch: Man will alt und neu trennen.