Von der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Kartitsch über die Umgestaltung der Ortseinfahrt in Obertilliach bis hin zur Sanierung zahlreicher Straßenabschnitte in Untertilliach – die Landesstraße B 111 Gailtalstraße erstrahlt zunehmend in neuem Glanz. Insgesamt wurden vom Land Tirol seit 2015 rund zehn Millionen Euro in zehn Kilometer Straßennetz investiert.