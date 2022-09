Eine 36-jährige Deutsche und ein 33-jähriger Deutscher wanderten Dienstagnachmittag über auf einer Höhe von 2150 Metern den Alpenblumenweg vom Tal kommend in Richtung Seespitzhütte (St. Jakob in Defereggen). Zeitgleich war ein 63-jähriger Österreicher mit einem Bagger rund 110 Meter oberhalb des Wanderweges mit Wegbauarbeiten bei einem Almaufschließungsweg beschäftigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich dabei aus bisher unbekannter Ursache auf dem bereits ausgebaggerten und planierten Weg ein fußballgroßer Stein, stürzte Richtung Tal und traf dabei 36-Jährige am linken Bein, wodurch diese schwer verletzt wurde. Ihr Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in die Klinik nach Innsbruck gebracht.