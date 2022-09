Rookie ist der englische Begriff für Anfänger. In diesem Sinne erhalten Jugendliche die Chance, praktische Erfahrungen in Betrieben zu sammeln und gewinnen dadurch erste Eindrücke des gewählten Lehrberufs. Ziel der Initiative "ROOKIE Workshops" ist es, jungen Menschen durch Berufsorientierungstage die Berufswahl zu erleichtern. Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Lienz, lobt die gelungene Initiative.

Das Angebot richtet sich an alle Jugendliche ab der 4. Klasse Unterstufe. Versichert sind die Jugendlichen entweder über die Schule oder über das Jugendcoaching, wenn sie derzeit keine Schule besuchen. Anmelden können sich Jugendliche ab dem 1. September über die Berufsreise-Homepage oder über den QR-Code. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Lienz unter der Nummer 0590905 3510 oder per E-Mail an lienz@wktirol.at gerne zur Verfügung.